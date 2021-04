Continua la protesta degli autonomi contro le chiusure. Verso scostamento di bilancio la prossima settimana, poi i nuovi sostegni (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuova giornata di proteste in diverse città contro le restrizioni anti contagio e le chiusure, mentre il governo si prepara a chiedere un nuovo scostamento di bilancio per finanziare il secondo decreto sostegni. In piazza del Popolo si sono riunite pacificamente, e rispettando le distanze di sicurezza, decine di lavoratori autonomi sotto le bandiere del movimento autonomi e Partite Iva. Ci sono lavoratori della montagna del Trentino, della Valle D’Aosta e dell’Abruzzo con gli scarponi ai piedi, lavoratrici vestite da sposa in rappresentanza della categoria dei wedding planner e ristoratori con banchetti da cui offrono assaggi. Tutti lamentano l’insufficienza dei ristori e la difficoltà di andare avanti mantenendo famiglie anche con tre figli. I manifestanti hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuova giornata di proteste in diverse cittàle restrizioni anti contagio e le, mentre il governo si prepara a chiedere un nuovodiper finanziare il secondo decreto. In piazza del Popolo si sono riunite pacificamente, e rispettando le distanze di sicurezza, decine di lavoratorisotto le bandiere del movimentoe Partite Iva. Ci sono lavoratori della montagna del Trentino, della Valle D’Aosta e dell’Abruzzo con gli scarponi ai piedi, lavoratrici vestite da sposa in rappresentanza della categoria dei wedding planner e ristoratori con banchetti da cui offrono assaggi. Tutti lamentano l’insufficienza dei ristori e la difficoltà di andare avanti mantenendo famiglie anche con tre figli. I manifestanti hanno ...

