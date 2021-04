Apple | anche accessori di terze parti rintracciabili tramite l’app Dov’èHDblog it

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha annunciato un nuovo aggiornamento delDov’è che consentiràai prodotti didi utilizzare le sue funzionalità di ricerca., aggiornata lato server, è già disponibile su iPhone e iPad con iOS e iPadOS 14.3 e versioni successive, e su Mac con macOS Big Sur 11.1 o versioni successive. Tra le prime aziende ad avere realizzato prodotti compatibili, i primi disponibili are dalla prossima settimana, ci sono Belkin, Chipolo e VanMoof. Di Belkin abbiamo già avuto modo di conoscere gli auricolari true wireless SOUNDFORM Freedom, lanciati ufficialmente nei mesi scorsi. VanMoof ha integrato questa funzionalità nelle e-bike S3 ed X3, mentre Chipolo ha realizzato il tracker One Spot che arriverà sul mercato a giugno. Questo il commento di ...

VanMoof ha integrato questa funzionalità nelle e-bike S3 ed X3, mentre Chipolo ha realizzato il tracker One Spot che arriverà sul mercato a giugno Di Belkin abbiamo già avuto modo di conoscere gli aur ...