Vaccini, è di nuovo caos su AstraZeneca: si attende l’Ema (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non c’è pace per il vaccino inglese Continua a fare paura il vaccino AstraZeneca con indicazioni contrastanti relative all’età e situazioni che non mettono tranquillità. In Olanda la somministrazione è stata sospesa e nella giornata di ieri, 6 aprile, l‘Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione del vaccino sui bambini in attesa di avere ulteriori dati sui casi di trombosi. Casi che non hanno mai riguardato la Gran Bretagna o meglio solo in pochissima parte visto che su 18 milioni di dosi solo 30 sono stati i casi sospetti e ora si va verso l’immunità di gregge. Ecco perché si attendono novità importanti dall‘Ema, ovvero l’agenzia europea del farmaco chiamata di nuovo a pronunciarsi sulla correlazione o meno tra farmaco e eventi di trombosi che hanno colpito le donne più giovani. A dispetto di quanto detto all’inizio, quando ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non c’è pace per il vaccino inglese Continua a fare paura il vaccinocon indicazioni contrastanti relative all’età e situazioni che non mettono tranquillità. In Olanda la somministrazione è stata sospesa e nella giornata di ieri, 6 aprile, l‘Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione del vaccino sui bambini in attesa di avere ulteriori dati sui casi di trombosi. Casi che non hanno mai riguardato la Gran Bretagna o meglio solo in pochissima parte visto che su 18 milioni di dosi solo 30 sono stati i casi sospetti e ora si va verso l’immunità di gregge. Ecco perché si attendono novità importanti dall‘Ema, ovvero l’agenzia europea del farmaco chiamata dia pronunciarsi sulla correlazione o meno tra farmaco e eventi di trombosi che hanno colpito le donne più giovani. A dispetto di quanto detto all’inizio, quando ...

