Tina Cipollari pronta a lasciare Uomini e Donne? Cosa è successo con Maria De Filippi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ultima puntata di, andata in onda lo scorso venerdì 2 aprile, aveva destato la curiosità dei telespettatori. Non tanto per le vicissitudini dei concorrenti, quanto per un altro dettaglio:non era presente in studio. Pur non essendo fisicamente lì, l’opinionista e celebre volto della trasmissionena ha tuttavia fatto sentire … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

angelic58371516 : non capisco perchè sto ancora guardando #uominiedonne senza tina cipollari bah - Hyperlollus : tina cipollari è assente perchè ? #uominiedonne - CrescenzoFilo : RT @eleoteque: ma tina cipollari dov’è? maria fermate il gioco e dacci notizie di tina. #uominiedonne - amoiltrash : APRITE IL COLLEGAMENTO CON TINA CIPOLLARI VI PREGO #uominiedonne - ___coldplayer : RT @eleoteque: ma tina cipollari dov’è? maria fermate il gioco e dacci notizie di tina. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Nelle varie stagioni di Uomini e Donne la dama Gemma Galgani è ora nota come la ex di Giorgio Manetti, la ex di Marco Firpo e la rivale di. Gemma Galgani: Instagram, chi è l'ex marito ...Gianni Sperti ormai è conosciuto grazie al suo ruolo di opinionista nel programma 'Uomini e Donne' . Conha formato un duo inossidabile nella trasmissione di Maria De Filippi . In molti però ricorderanno che la sua carriera è iniziata come ballerino . Il 47enne ad un certo punto, pur ...Tina Cipollari potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne? In molti sono preoccupati per l'assenza dell'opinionista: cosa succede.Uomini e Donne, Carolina Ronca confessa: “Ho avuto gli attacchi di panico” Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dove Tina Cipollari è assente, si è ...