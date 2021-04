Tecnologia della sanità: strumenti obsoleti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si denota ancora una carenza nella Tecnologia della sanità. Timidi segnali di aggiornamento, ma siamo ancora lontani da un reale processo di ammodernamento del parco istallato di imaging nelle strutture italiane. Per l’84% della popolazione italiana rinnovare i macchinari e le tecnologie degli ospedali è di primaria importanza. L’emergenza legata al virus che ha colpito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si denota ancora una carenza nella. Timidi segnali di aggiornamento, ma siamo ancora lontani da un reale processo di ammodernamento del parco istallato di imaging nelle strutture italiane. Per l’84%popolazione italiana rinnovare i macchinari e le tecnologie degli ospedali è di primaria importanza. L’emergenza legata al virus che ha colpito

Advertising

luisaloffredo28 : RT @Rousseau_OS: MY RHOME, UN ALTRO RISULTATO DI VIRGINIA RAGGI Oggi Max Bugani, capostaff della sindaca di Roma Capitale @virginiaraggi c… - opsslouishi : @STLLVIBEZ o tecnologia, che incubo della cartellina, per non parlare di quando pioveva - infoiteconomia : Covid, l'Ausl ora dispone della tecnologia per individuare le varianti - mariannamadia : RT @francesca_bria: Il mio lungo articolo su @ilfoglio_it? spiega come la sovranità tecnologica globale sia tornata al centro della politic… - MarceVann : RT @Rousseau_OS: MY RHOME, UN ALTRO RISULTATO DI VIRGINIA RAGGI Oggi Max Bugani, capostaff della sindaca di Roma Capitale @virginiaraggi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia della LG presenta le sue nuove soundbar con AI Sound Pro, Dolby Atmos e DTS:X ... sarà composta da cinque prodotti " denominati SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y e SPD7Y " e vedrà il debutto della tecnologia AI Sound Pro su questa tipologia di dispositivi . Nate dalla pluriennale ...

Dacia Spring, l'auto elettrica diventa per tutti: costa meno di 10 mila euro con gli incentivi Una vettura che, in ogni caso, guarda al domani e fa parte della tecnologia del futuro. Per affermare che Dacia Spring abbia tutte le carte in regola per creare scompiglio nel segmento delle citycar ...

Covid, l'Ausl ora dispone della tecnologia per individuare le varianti L’Ausl di Piacenza conferma limitandosi però a far sapere “di essere al lavoro per acquisire questo tipo di professionalità”. Una volta ottenute le autorizzazioni… Leggi ...

IIT, nuova azienda produrrà dispositivo per testare sicurezza cardiaca dei farmaci GENOVA - L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova annuncia la creazione di una start-up in grado di valutare con maggior accuratezza la sicurezza dei farmaci prima della loro commercializzazione.

... sarà composta da cinque prodotti " denominati SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y e SPD7Y " e vedrà il debuttoAI Sound Pro su questa tipologia di dispositivi . Nate dalla pluriennale ...Una vettura che, in ogni caso, guarda al domani e fa partedel futuro. Per affermare che Dacia Spring abbia tutte le carte in regola per creare scompiglio nel segmento delle citycar ...L’Ausl di Piacenza conferma limitandosi però a far sapere “di essere al lavoro per acquisire questo tipo di professionalità”. Una volta ottenute le autorizzazioni… Leggi ...GENOVA - L'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova annuncia la creazione di una start-up in grado di valutare con maggior accuratezza la sicurezza dei farmaci prima della loro commercializzazione.