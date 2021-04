PSP | i migliori giochi da comprare prima che sia troppo tardi – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo PS3 e PlayStation Vita, vediamo quali sono iper PSP da acquistareche lanon possa più accedere al PlayStation Store.. Dal 2 luglio non sarà più possibile acquistaredigitali per PSP tramite PlayStation Store: una scadenza ufficiale, che si avvicina a grandi passi e che di fatto potrebbe significare la scomparsa di molti prodotti disponibili per laportatile Sony. Per evitare che ciò accada, c’è ancora un po’ di tempo per accendere la propria PlayStation Portable, entrare nel PS Store e acquistare i titoli a cui sarebbe un peccato rinunciare per … SpecialiL'articolo PSP, idache sia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PSP migliori

Multiplayer.it

... un capitolo tutto nuovo che molti annoverano tra idella serie. Si tratta della prima ... La serie è apparsa per la prima volta su PlayStation 2 ed ha trovato il suo più grande successo su...L'azienda dalle tinte azzurre non ha ancora parlato di quali siano i suoi piani per PS3,e PSV, ... Per i vostri bisogni videoludici, potete invece trovare isconti in formato digitale su ...Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable ha fatto il proprio esordio su PSP all'inizio del 2011 (alla fine del 2009 in Giappone), offrendo ai possessori della console portatile un'ottima riduzione ...Da Persona 4 Golden a Uncharted L'Abisso D'Oro, cinque giochi per PlayStation Vita da recuperare prima che sia troppo tardi.