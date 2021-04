Pillole di storia letteraria 06 di Federico Sanguineti

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Grandi figure” e(ossia Buona Pasqua a tutte e tutti) DiLa donna non esiste, afferma Jacques Lacan; ed è così ovunque vige il modo di produzione capitalistico, il cui inconscio è strutturato, spiega Antoinette Fouque, come “analfallocentrico” (cioè pregenitale). In una borghesedella letteratura italiana, invece di incontrare le scrittrici del passato (rigorosamente censurate), ci si imbatte in “figure femminili” cartacee, cioè in donne partorite, come Atena dalla testa di Zeus, dalla mente maschile di questo o quello scrittore. In altre parole: si forma un canone letterario che, emarginando il femminile in carne ed ossa, esibisce stereotipi bell’e pronti per essere pedagogicamente illustrati. Ed ecco che, guidati da critici di professione, si celebra in ...