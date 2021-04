Non basta un buon secondo tempo al Calcio Napoli per fermare la Juventus (Di mercoledì 7 aprile 2021) Partita dai due volti: primo tempo favorevole ai bianconeri. Ripresa totalmente dominata dagli azzurri. Ronaldo, Dybala ed Insigne firmano il 2-1 per i bianconeri. Per il Calcio Napoli si allontana il quarto posto. Finalmente Juventus Napoli: dopo le inutile polemiche del rinvio di Ottobre, dopo le assurde sentenze del mondo del Calcio sbugiardate dal CONI, Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Partita dai due volti: primofavorevole ai bianconeri. Ripresa totalmente dominata dagli azzurri. Ronaldo, Dybala ed Insigne firmano il 2-1 per i bianconeri. Per ilsi allontana il quarto posto. Finalmente: dopo le inutile polemiche del rinvio di Ottobre, dopo le assurde sentenze del mondo delsbugiardate dal CONI,

Advertising

marcofurfaro : 'Bolsonaro (in pubblico semza mascherina) contro lockdown: 'basta piagnistei, uscite'' (04.03.2021) Brasile, 4195… - lauraboldrini : A @fanpage ho detto perché dobbiamo approvare subito la legge #Zan. I diritti delle persone non possono più aspetta… - borghi_claudio : @HariSel95300131 @emiliablu1 @BoniElisa1 @AntiPUDE @A_Gentili @RobertoBurioni @Sakko83 Guardi la ringrazio ma non f… - m_aartina : @carwashdaughter @eyesxlinoo @wanderlustlul amo io non so se rivedermele tutte e poi continuare o continuare e basta COMUNQUE ADORO - numenor_x : Mamma: comunque Alberto non è cattivo,ha solo un brutto carattere però anche Clara ha ragione, mi dispiace per entr… -