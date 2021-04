NASCAR Xfinity Series, Austin Cindric detta il passo tra le tante sorprese delle prime gare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo una sosta di due settimane, la NASCAR Xfinity Series si prepara per riaccendere i motori da Martinsville. La principale serie propedeutica della famosa categoria americana a ruote coperte si prepara per scendere in pista dopo aver saltato la gara sterrata di Bristol nell’ultimo week-end di marzo. Come da pronostico, dopo sei competizioni, al comando della graduatoria c’è Austin Cindric. Il #22 di casa Penske, campione in carica della serie, guida la regular season con due vittorie all’attivo e cinque Top5. Il rollino di marcia è impressionante per il futuro alfiere del Wood Brothers Racing, formazione satellite di Penske nella Cup Series. Il pilota di casa Ford vanta al momento 2 successi, ma potrebbero essere molti di più. Il #22 del gruppo ha infatti sfiorato il successo al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo una sosta di due settimane, lasi prepara per riaccendere i motori da Martinsville. La principale serie propedeutica della famosa categoria americana a ruote coperte si prepara per scendere in pista dopo aver saltato la gara sterrata di Bristol nell’ultimo week-end di marzo. Come da pronostico, dopo sei competizioni, al comando della graduatoria c’è. Il #22 di casa Penske, campione in carica della serie, guida la regular season con due vittorie all’attivo e cinque Top5. Il rollino di marcia è impressionante per il futuro alfiere del Wood Brothers Racing, formazione satellite di Penske nella Cup. Il pilota di casa Ford vanta al momento 2 successi, ma potrebbero essere molti di più. Il #22 del gruppo ha infatti sfiorato il successo al ...

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Xfinity Ferrucci con Rahal Letterman Lanigan alla Indy 500 - FormulaPassion.it Il pilota statunitense, negli anni scorsi in orbita Haas F1 durante il periodo di militanza in F3 e F2, è attualmente impegnato nella NASCAR Xfinity Series e quest'anno proverà il suo terzo assalto ...

Nascar: Byron trionfa a Homestead Nascar: prima vittoria di Bell a Daytona Podio e top 10 Al secondo posto si è piazzato Tyler Reddick , per il team Childress. L'ex campione della Xfinity Series ha attaccato per tutta la seconda ...

