MotoGP | Dovizioso e i test con l’Aprilia | “Curioso di provarla dopo tanti anni in Ducati”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) “In tre giorni spero ci sia il tempo per capire qualcosa. La curiosità c’è, poiche guido unaprovare un’altraè molto“. Lo ha detto Andreanel corso del podcast “Incarenati” de La Gazzetta dello Sport. L’exsta si sta prendendo un anno sabbatico ma nei prossimi giorni effettuerà deicon la casa di Noale, magari per intavolare un futuro insieme. Nel frattempo l’ormai ex “Desmodovi” ha visto da casa i primi due Gran Premi sul circuito di Losail, in Qatar. “È partcolare stare a casa – ha proseguito -. Il Qatar mi ha sempre portato bene, quindi è chiaro che hai in mente quelle gare. Comunque sono due gare che prenderei con le pinze, perché non ci fanno capire realmente come sarà ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, le parole di #Dovizioso sui futuri test con #Aprilia e i primi due GP della stagione - AngyFra89 : RT @Zoran_Filicic: Incarenati in Qatar, gara due. Paolo Ianieri, Zoran Filicic, Andrea Dovizioso. - Gazzetta_it : #MotoGP, #Dovizioso a #Incarenati: “#Quartararo inaspettato, #Zarco il più completo, curioso del mio test con… - Zoran_Filicic : Incarenati in Qatar, gara due. Paolo Ianieri, Zoran Filicic, Andrea Dovizioso. - dinoadduci : A Incarenati c’è Dovizioso: “Zarco il più completo, curioso del test con Aprilia” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Dovizioso

Presente anche se assente, è il pilota a cui sono stati rivolti molti dei pensieri dei tifosi, ma anche dei suoi fino a pochissimo tempo fa colleghi. Andreaha assistito dal divano di casa al doppio appuntamento del Qatar, la sua pista, visto che ci aveva vinto in sella alla Ducati nelle ultime due edizioni battendo l'altro grande assente, Marc ...... potrebbe volare a Jerez per confrontarsi con Stefan Bradl (e Andrea?) in una sessione di ... Finite le due gare però, il grande tema dellaè tornato ad essere Marc Marquez. L'equilibrio ...Dovizioso ha parlato anche dei suoi colleghi. “Su Valentino Rossi non posso dire niente, la sua situazione la sa solo lui. Morbidelli? Non riesco a capire, è veramente strano: era il più veloce, poi ...Il team manager vede il proprio team ancora fermo a quota zero punti in classifica dopo le prime due tappe del campionato disputate in Qatar sul circuito di Losail ...