Masters 1000 Montecarlo 2021, Lorenzo Musetti ottiene una wild card (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lorenzo Musetti ha ottenuto una wild card per il torneo Masters 1000 di Montecarlo 2021. L'azzurro, al momento impegnato al torneo Atp di Cagliari 2021, aveva fatto richiesta tramite il tecnico Tartarini di una wild card per il torneo del Principato sulla terra rossa, vinto due anni fa da Fabio Fognini. L'illusionista di Carrara dunque di diritto al Masters 1000 di Montecarlo, come conferma la Federtennis. wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis pic.twitter.com/nVAChf6Jll — Federtennis (@federtennis) April 7, ...

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - elisaasciotii : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis - claradistaso : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis -

