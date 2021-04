Liga e Twitch: Real Sociedad-Athletic Bilbao sarà trasmessa sul social (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il calcio sta vivendo sempre di più una grande trasformazione anche e soprattutto per via di molti nuovi canali dove poter seguire le partite. Uno dei social più in ascesa è senza dubbio Twitch: la piattaforma accoglierà anche il calcio. Stasera, infatti, Real Sociedad-Athletic Bilbao verrà trasmessa anche su Twitch. Il derby basco, uno dei match più importanti in Spagna, che avrà inizio stasera alle ore 21:00, sarà disponibile sul canale Twitch della Liga. Derby che si è giocato anche pochi giorni fa, con la vittoria della Real Sociedad nella finale di Copa del Re che si sarebbe dovuta giocare lo scorso anno. Real ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il calcio sta vivendo sempre di più una grande trasformazione anche e soprattutto per via di molti nuovi canali dove poter seguire le partite. Uno deipiù in ascesa è senza dubbio: la piattaforma accoglierà anche il calcio. Stasera, infatti,verràanche su. Il derby basco, uno dei match più importanti in Spagna, che avrà inizio stasera alle ore 21:00,disponibile sul canaledella. Derby che si è giocato anche pochi giorni fa, con la vittoria dellanella finale di Copa del Re che si sarebbe dovuta giocare lo scorso anno....

