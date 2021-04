iPhone 13 | da maggio TSMC avvierà la produzione di massa del SoC A15HDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021)inizierà dal mese prossimo ladidel nuovo processore A15 che verrà utilizzato da Apple per la prossima generazione di. Secondo quanto riportato dalla testata taiwanese DigiTimes, che ha anticipato un rapporto più completo che verrò pubblicato nei prossimi giorni, il nuovo SoC sarà una versione ulteriormente migliorata dell’attuale A14 Bionic che la società di Cupertino ha già utilizzato inizialmente su iPad Air e, successivamente, anche su tutta la gamma di12, dal mini al Pro Max. A14 Bionic è un “System on a Chip” realizzato con un processo produttivo a 5nm con architettura RISC su base ARM. Rispetto alla generazione precedente, questo SoC offre notevoli miglioramenti in termini di prestazioni e consumi energetici, pur mantenendo invariata la tipologia Hexa-Core ...

13 Pro potrebbe avere un particolare rivestimento opaco Nonostante manchino ancora un po' di mesi, sono già tante le indiscrezioni relative ai prossimi. Secondo quanto affermato da Max ...... ma quest'anno i nuovi13 sono attesi come da tradizione a settembre, come ora indicano ...industriale in grandi volumi del nuovo processore Apple A15 sembra infatti inizierà alla fine di, ...