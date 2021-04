Inter-Sassuolo | De Zerbi | “C’era rigore su Raspadori”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roberto Denel post partita di, recupero della 28a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore delRoberto De, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per il recupero della nona giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Super me è. Lui tenta di non cadere, ma poi se tiri tiri da una parte si cade. Al di là di questo, Irrati come arbitro non mi piace. Così come non mi piacciono alcuni giocatori, non mi piacciono alcuni arbitri. Nel primo tempo abbiamo tirato poco in porta, ma nel bilancio finale noi 15 volte e l’7, e anche a livello di occasione ne abbiamo avute ...