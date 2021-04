Inter, presentata la quarta maglia. La prima col nuovo logo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un video pubblicato sui propri profili social, l’Inter ha presentato ufficialmente la quarta maglia. La prima in cui sarà presente il nuovo logo presentato qualche giorno fa. maglia La prima maglia con il nuovo logo dà forma alla nostra storia. Lasciati ispirare dalla nostra città. Sei pronto? #IMInter pic.twitter.com/W2OuAdS74D — Inter (@Inter) April 7, 2021 Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Con un video pubblicato sui propri profili social, l’ha presentato ufficialmente la. Lain cui sarà presente ilpresentato qualche giorno fa.Lacon ildà forma alla nostra storia. Lasciati ispirare dalla nostra città. Sei pronto? #IMpic.twitter.com/W2OuAdS74D —(@) April 7, 2021 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Rnerazzurrait : Presentata la quarta maglia della prossima stagione. Vi piace? Non vi piace? Perchè? #Inter #maglia #amala - RadioSportiva : #Inter, presentata la special jersey con il nuovo logo del club - LucaBilla : @5ska99 @Specialcla @cesare_cec @East_10 @pino_nostro @Inter E infatti cosa avevo scritto? L'avessero presentata pe… - sportface2016 : #Inter, presentata la maglia speciale della collezione #IMInter: è la prima con il nuovo logo. FOTO e VIDEO - WildFraaank : Non ho mai visto una maglia più brutta di quella dell'Inter appena presentata. E non lo dico perché è dell'Inter lo… -