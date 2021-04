Gestione in remoto delle flotte marittime: il capitano digitale è made in Italy (Di mercoledì 7 aprile 2021) Telespazio – la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – e Sync Lab, System Integrator leader nella realizzazione di sistemi digitali, hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire soluzioni integrate innovative nel settore della Gestione delle flotte marittime. Le due aziende offriranno così un servizio in grado di monitorare, con ogni tipo di device e in ogni parte del mondo, tutti i dettagli operativi di una flotta: dalla posizione in real time delle navi fino allo stato dei diversi impianti. Il servizio, basato sull’integrazione tra i servizi di connettività globale ibrida (terrestre/satellitare) di Telespazio con SeaStream, il Fleet Operation Center di Sync Lab, permetterà ad armatori e operatori marittimi di avere il pieno controllo, in totale sicurezza, delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Telespazio – la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – e Sync Lab, System Integrator leader nella realizzazione di sistemi digitali, hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire soluzioni integrate innovative nel settore della. Le due aziende offriranno così un servizio in grado di monitorare, con ogni tipo di device e in ogni parte del mondo, tutti i dettagli operativi di una flotta: dalla posizione in real timenavi fino allo stato dei diversi impianti. Il servizio, basato sull’integrazione tra i servizi di connettività globale ibrida (terrestre/satellitare) di Telespazio con SeaStream, il Fleet Operation Center di Sync Lab, permetterà ad armatori e operatori marittimi di avere il pieno controllo, in totale sicurezza,...

