Finalmente si potranno trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone (e viceversa) (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Foto: Wabetainfo)Dovrebbe debuttare a breve una delle funzioni di WhatsApp più richieste dagli utenti ossia la possibilità di effettuare un trasferimento chat da Android a iPhone e viceversa per importare l’intero backup delle conversazioni nel caso in cui si fosse acquistato uno smartphone con diverso sistema operativo. Ad anticipare la novità è ancora una volta il portale di riferimento Wabetainfo che ha sondato le funzionalità delle versioni beta in test scovando il comando Muovi chat a Android / iPhone pensata proprio per un semplice esporta-importa di conversazioni e relativi allegati da un os all’altro. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni, l’opzione non sarà automatica, ma si dovrà attivare così da creare verosimilmente un backup in grado ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Foto: Wabetainfo)Dovrebbe debuttare a breve una delle funzioni dipiù richieste dagli utenti ossia la possibilità di effettuare un trasferimentodaper importare l’intero backup delle conversazioni nel caso in cui si fosse acquistato uno smartphone con diverso sistema operativo. Ad anticipare la novità è ancora una volta il portale di riferimento Wabetainfo che ha sondato le funzionalità delle versioni beta in test scovando il comando Muovipensata proprio per un semplice esporta-importa di conversazioni e relativi allegati da un os all’altro. Secondo quanto trapela dalle anticipazioni, l’opzione non sarà automatica, ma si dovrà attivare così da creare verosimilmente un backup in grado ...

Advertising

mariaederaM5S : #AssegnoUnico familiare è legge! Finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensil… - LouD__________ : Dai licenziamo, così le aziende, sane eh...potranno finalmente raggiungere la pace di bilancio...zero costi e zero… - MAKEFREEUS : @dorinileonardo Ed avendo frequentato i 5S, potranno finalmente esibirsi in conversioni ad U che sam Paolo nun te vedo propio. - biif : @bisagnino @_A_mors Almeno i covidioti potranno finalmente dire di avere qualcosa in testa - 1000Daytan3 : RT @LuigiValente14: Li chiamate evasori. Spero che evadano a più non posso quando potranno finalmente lavorare, così che il reddito di citt… -