Fanpage: Olesya Rostova non è Denise Pipitone, lo conferma l'avvocato di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' arrivata la conferma ufficiale. Dopo che nelle ultime ore sono circolate le fotografie della presunta sorella di Olesya Rostova, pochi minuti fa Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha cominicato Fanpage.it che Denise Pipitone non è Olesya Rostova. L'avvocato è stato in collegamento alla registrazione della trasmissione russa Let Them Talk di ieri 6 aprile, una puntata che ha chiarito definitivamente che Olesya non è Denise. Si conclude così una storia arrivata dalla Russia, che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso ed ha suscitato sgomento per la gestione che la televisione russa ha avuto della vicenda. Un reality show sulla pelle di una ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 7 aprile 2021) E' arrivata laufficiale. Dopo che nelle ultime ore sono circolate le fotografie della presunta sorella di, pochi minuti fa Giacomo Frazzitta,di, ha cominicato.it chenon è. L'è stato in collegamento alla registrazione della trasmissione russa Let Them Talk di ieri 6 aprile, una puntata che ha chiarito definitivamente chenon è. Si conclude così una storia arrivata dalla Russia, che ha tenuto l’Italia col fiato sospeso ed ha suscitato sgomento per la gestione che la televisione russa ha avuto della vicenda. Un reality show sulla pelle di una ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - fanpage : 'Esami del sangue depositati in Procura”. L'annuncio dell'avvocato di Piera Maggio. - _Manuel__Photo_ : RT @Eva22369671: @fanpage che specula sulla storia di Denise Pipitone sostenendo che l'avvocato avrebbe loro rilasciato una dichiarazione s… - _Manuel__Photo_ : RT @_horaninlove: C'è ancora la speranza che Olesya Rostova sia Denise perché le notizie di fanpage sono risultate non vere. Fanpage non ti… -