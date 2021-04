Deliveroo è in rialzo nel primo giorno di negoziazione senza restrizioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Deliveroo è in rialzo del 2,61% al London Stock Exchange nel primo giorno di negoziazione senza restrizioni, con gli investitori al dettaglio che si sono uniti agli scambi finora riservati agli azionisti esistenti e ai grandi investitori. Il titolo della società di food delivery scambia a 287,3 pence, ancora pesantemente scontato (-26%) rispetto al prezzo di IPO di 390 p. “Sebbene Deliveroo sia salito nel primo giorno di negoziazione disponibile per gli investitori al dettaglio, è troppo presto per dire se si tratta di un voto di fiducia nel titolo“, ha detto a Reuters Connor Campbell, analista di Spreadex. “Il vero banco di prova per l’azienda saranno i prossimi mesi, soprattutto se uno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) –è indel 2,61% al London Stock Exchange neldi, con gli investitori al dettaglio che si sono uniti agli scambi finora riservati agli azionisti esistenti e ai grandi investitori. Il titolo della società di food delivery scambia a 287,3 pence, ancora pesantemente scontato (-26%) rispetto al prezzo di IPO di 390 p. “Sebbenesia salito neldidisponibile per gli investitori al dettaglio, è troppo presto per dire se si tratta di un voto di fiducia nel titolo“, ha detto a Reuters Connor Campbell, analista di Spreadex. “Il vero banco di prova per l’azienda saranno i prossimi mesi, soprattutto se uno ...

