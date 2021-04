Casellati e Fico rispondono al presidente del Copasir

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Di seguito la nota congiunta degli uffici stampa di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica relativamente alla risposta dei presidenti Elisabetta Alberti(Senato) e Roberto(Camera dei Deputati). “I Presidenti del Senato e della Camera,, hanno inviato una lettera aldel, on. Volpi, con la quale hanno comunicato gli esiti delle loro comuni valutazioni rispetto alla composizione del Comitato e alla sua Presidenza, il cui assetto, a seguito della formazione dell’ampia maggioranza parlamentare di sostegno al Governo Draghi, non corrisponde più alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007. Nella lettera i Presidenti spiegano le ragioni giuridiche in base alle quali non possono mettere in atto alcun intervento di carattere ...