Advertising

CorriereQ : Borsa: Milano in calo (-0,6%), male le banche e i petroliferi - fisco24_info : Borsa: Milano in calo (-0,6%), male le banche e i petroliferi: Industria in ordine sparso. Giù Moncler, corre Nexi - InvestingItalia : #Borsa Milano in lieve calo, in sintonia con Europa, tonica Nexi - - daybinary : Borsa: Europa incerta ma ancorata ai massimi, Milano -0,2% - CorriereQ : Borsa: Europa incerta ma ancorata ai massimi, Milano -0,2% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

pesante il lusso con Moncler ( - 2,3%), in ordine sparso l'industria, con perdite per Cnh ( - 1,8%), Interpump ( - 1,7%) e Prysmian ( - 1,4%). In controtendenza Leonardo (+0,9%) e Buzzi (+0,...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Nexi (+3,79%). Le più forti ... Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è ...Ha girato in rosso a metà giornata Piazza Affari (-0,6%), dopo una mattinata in cui i dati Istat hanno fornito una mappa delle imprese italiane secondo cui il 45% è strutturalmente a rischio, e mentre ...Continua invece la solida performance dei servizi cargo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Nessuna luce in fondo al tunnel per quanto riguarda il traffico passeggeri del settore aer ...