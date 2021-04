AstraZeneca, Rezza: indicato per anziani, ma può essere somministrato a tutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) 'L'uso preferenziale è per gli anziani. Ma il vaccino può comunque essere somministrato a tutti da 18 anni in su, dunque se un soggetto vuole questo vaccino può vaccinarsi'. Così il direttore della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) 'L'uso preferenziale è per gli. Ma il vaccino può comunqueda 18 anni in su, dunque se un soggetto vuole questo vaccino può vaccinarsi'. Così il direttore della ...

Advertising

MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 7 aprile sulle valutazioni dell’@EMA_News in relazione al vaccino anti… - Radio1Rai : ?? #AstraZeneca Uso del vaccino potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. Indicazione potrebbe essere accolta da… - repubblica : AstraZeneca, conferenza su valutazione dell'Ema con Locatelli, Magrini e Rezza - pccpla : RT @Corriere: Rezza: «AstraZeneca in Gran Bretagna ha abbattuto la mortalità» - LiberalMR72UE : RT @vitalbaa: Non è che AstraZeneca non si possa fare a chi ha meno di 60 anni, ma raccomandiamo l’uso preferenziale agli over 60, dice Rez… -