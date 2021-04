AstraZeneca, l’Ema non decreta limitazioni ma ammette il legame fra il vaccino e le trombosi. Dunque? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ‘refrain’ davvero insopportabile, è sempre quello: “i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione di Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali” tuttavia, si è finalmente pronunciata poco fa l’Ema, è possibile un legame fra l’inoculazione del vaccino AstraZeneca ed alcuni casi di trombosi, nello specifico, di coaguli di sangue ‘insoliti’ con livelli di piastrine basse. Dunque, attraverso una nota ufficiale, riassumendo le conclusioni seguite alle indagini del comitato di farmacovigilanza Prac, l’agenzia europea del farmaco ha affermato che “Le rare trombosi dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca”. Insomma, come vedremo, pur constatando che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ‘refrain’ davvero insopportabile, è sempre quello: “i benefici complessivi delnella prevenzione di Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali” tuttavia, si è finalmente pronunciata poco fa, è possibile unfra l’inoculazione deled alcuni casi di, nello specifico, di coaguli di sangue ‘insoliti’ con livelli di piastrine basse., attraverso una nota ufficiale, riassumendo le conclusioni seguite alle indagini del comitato di farmacovigilanza Prac, l’agenzia europea del farmaco ha affermato che “Le raredovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari delVaxzevria di”. Insomma, come vedremo, pur constatando che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - TgLa7 : 'I benefici del #vaccino #AstraZeneca superano i rischi'. Lo ribadisce l'#Ema in una nota al termine della sua valutazione. - repubblica : Vaccini, trombosi rare ma possibili. L’ Ema non ferma AstraZeneca - infoitinterno : Ema su AstraZeneca: «I benefici superano i rischi. Possibile nesso con le trombosi rare. Non dimostrati legami tra… - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: L'Ema dice ancora sì al Vaxzevria AstraZeneca. Alle 20 il vertice governo-Regioni -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Ema Astrazeneca, l'Ema: nesso tra vaccino e casi di trombosi rare. A rischio donne under 50 ilmessaggero.it