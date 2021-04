Anticipazioni Chi l’ha visto 7 aprile 2021: Federica Sciarelli torna sul caso Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile 2021 torna alle 21.20 su Rai Tre un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto. Federica Sciarelli continuerà a parlare del caso di Denise Pipitone. La bambina, scomparsa nell’ormai lontano 2004, potrebbe essere la ragazza russa di cui si sta tanto parlando in questi giorni. Gli esami per sapere se Olesya è realmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7alle 21.20 su Rai Tre un nuovo appuntamento con Chicontinuerà a parlare deldi Denise. La bambina, scomparsa nell’ormai lontano 2004, potrebbe essere la ragazza russa di cui si sta tanto parlando in questi giorni. Gli esami per sapere se Olesya è realmente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

