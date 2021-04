Amsterdam, via libera ai tifosi allo stadio per gli Europei. Saranno almeno 12mila (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Federazione olandese ha annunciato che per gli Europei di questa estate, lo stadio di Amsterdam, la Johan Cruyff Arena, potrà ospitare 12mila spettatori per le gare della competizione. Numero che potrebbe anche aumentare in caso di miglioramento della situazione Covid in Olanda. Questo grazie all’accordo stipulato tra la Federazione, il Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport e il Comune di Amsterdam. Tenminste 12.000 fans in het stadion bij #EURO2020 in Amsterdam! Deze ambitie hebben de @KNVB, het kabinet en @AmsterdamNL gezamenlijk uitgesproken. Een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. @2020Amsterdam pic.twitter.com/pzfYqTj8pl — OnsOranje (@OnsOranje) April 7, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Federazione olandese ha annunciato che per glidi questa estate, lodi, la Johan Cruyff Arena, potrà ospitarespettatori per le gare della competizione. Numero che potrebbe anche aumentare in caso di miglioramento della situazione Covid in Olanda. Questo grazie all’accordo stipulato tra la Federazione, il Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport e il Comune di. Tenminste 12.000 fans in hetn bij #EURO2020 in! Deze ambitie hebben de @KNVB, het kabinet en @NL gezamenlijk uitgesproken. Een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. @2020pic.twitter.com/pzfYqTj8pl — OnsOranje (@OnsOranje) April 7, ...

