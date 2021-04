Amici 20, Emanuele Filiberto e Stash svelano chi sono i loro professori preferiti (e perché) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia hanno fatto un bilancio della loro esperienza ad Amici 20. I due giudici del serale del talent-show di Canale 5 – affiancati dal terzo giudice, Stefano De Martino – hanno raccontato al settimanale Chi come stanno vivendo la magia del serale. A detta di Stash, il ruolo che ricopre è una responsabilità non indifferente: Ad Amici ormai ho individuato tutti ruoli. Prima ho partecipato come concorrente e ho vinto con i The Kolors nel 2015. Ho fatto il professore per due anni e ora sono giudice. Io ho davvero a cuore quello che vivono i ragazzi della scuola. Così anche se il giudizio deve essere lucido, nitido e imparziale, cerco di dare sempre qualche spunto, qualche consiglio. Anche in un giudizio che poi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021)Fiordispino edi Savoia hanno fatto un bilancio dellaesperienza ad20. I due giudici del serale del talent-show di Canale 5 – affiancati dal terzo giudice, Stefano De Martino – hanno raccontato al settimanale Chi come stanno vivendo la magia del serale. A detta di, il ruolo che ricopre è una responsabilità non indifferente: Adormai ho individuato tutti ruoli. Prima ho partecipato come concorrente e ho vinto con i The Kolors nel 2015. Ho fatto il professore per due anni e oragiudice. Io ho davvero a cuore quello che vivono i ragazzi della scuola. Così anche se il giudizio deve essere lucido, nitido e imparziale, cerco di dare sempre qualche spunto, qualche consiglio. Anche in un giudizio che poi ...

Advertising

Frances25551623 : RT @elenabastet: Nel minuscolo mercato di piazza Carlina (in realtà Carlo Emanuele III, Carlina per gli amici e poi da morto per tutti i to… - Eugenio85428611 : RT @elenabastet: Nel minuscolo mercato di piazza Carlina (in realtà Carlo Emanuele III, Carlina per gli amici e poi da morto per tutti i to… - Veraelena5 : RT @elenabastet: Nel minuscolo mercato di piazza Carlina (in realtà Carlo Emanuele III, Carlina per gli amici e poi da morto per tutti i to… - PierantoniFabio : RT @elenabastet: Nel minuscolo mercato di piazza Carlina (in realtà Carlo Emanuele III, Carlina per gli amici e poi da morto per tutti i to… - aspettaaspetta : RT @elenabastet: Nel minuscolo mercato di piazza Carlina (in realtà Carlo Emanuele III, Carlina per gli amici e poi da morto per tutti i to… -