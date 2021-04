Amaurys Pérez | tra carriera e vita privata | chi è sua moglie e quanti figli hanno

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 7 aprile 2021), chi è ladell’ex pallanuotista cubano naturalizzato italiano:ha la coppia. Questa sera, mercoledì 7 aprile, andrà in onda la seconda puntata dello show Game of Games, un gioco che vede la sfida dei diversi concorrenti, personaggi del mondo dello spettacolo e persone non pubbliche, che affrontano varie prove, tutte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.