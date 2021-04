Vittoria Puccini e la verità sulla rottura con Alessandro Preziosi | “Questione di alchimia”

Advertising

repubblica : Vittoria Puccini: 'Da ragazzina gli uomini mi fischiavano dalla macchina. E' una molestia' - Tg3web : 'La fuggitiva' è la nuova serie che debutta stasera su Rai Uno e che vede protagonista Vittoria Puccini. L'abbiamo… - infoitcultura : La fuggitiva, al via la nuova fiction Rai con protagonista la fiorentina Vittoria Puccini - infoitcultura : La fuggitiva, la storia di Arianna Comani: chi è il personaggio interpretato da Vittoria Puccini - infoitcultura : La fuggitiva, Vittoria Puccini sul suo personaggio: “Passato oscuro” -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Lunedì 12 aprile , Rai1 lascerà spazio alla seconda puntata de La fuggitiva . Gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio della serie tv con. La trama fornirà nuovi indizi per fare luce sul misterioso omicidio di Fabrizio , assessore all'urbanistica e marito di Arianna, accusata ingiustamente di averlo ucciso. L'...Con un post su Instagram,si è lasciata andare ad una rivelazione inedita: 'È la prima cosa che faccio', il gesto di 'routine'. È un'attrice famosissima ed amatissima,. Entrata a tutti gli ...Firenze, 5 aprile 2021 - Al via 'La fuggitiva', la nuova fiction Rai con protagonista l'attrice fiorentina Vittoria Puccini. Scoprono così che Arianna è la bambina scomparsa più di trent'anni prima do ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial). e.f L’attrice Vittoria Puccini ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera un retroscena ...