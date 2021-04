Un Posto al Sole | anticipazioni 6 aprile 2021 | il colpo di testa di Patrizio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 6 aprile 2021)Unalcon undeciso ad agire in maniera netta per Clara. Ma non sarà una mossa troppo pericolosa? Ferri sotto pressione Le nuove puntate Unalche andranno in onda questa settimana faranno restare incollati davanti alla tv tutti i fan della soap. Nella puntata di oggi 6la situazione di Filippo mette sotto pressione il padre Roberto Ferri. Facciamo un piccolo passo indietro, infatti Filippo è tornato da Milano insieme a sua moglie Serena dopo che sono stati svolti tutti gli esami di controllo per i suoi malori. Tornare a Napoli significa adesso prendere una decisione su quale sia la strategia migliore da adottare per ovviare a questo grave problema ...