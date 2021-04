Advertising

ansa_economia : Spread Btp/Bund apre stabile a 96 punti. Rendimento del decennale allo 0,63% #ANSA - DividendProfit : Spread Btp/Bund apre stabile a 96 punti – Economia - fisco24_info : Spread Btp/Bund apre stabile a 96 punti: Rendimento del decennale allo 0,63% - carlo_canepa : Nell'ultima Enews @matteorenzi scrive che «oggi il costo del debito si è molto ridotto grazie alla credibilità inte… - newsfinanza : Outlook spread Btp/Bund: spazio per nuova discesa, occhio a parte breve curva Btpei. Per tassi Treasury corsa è qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

La Gazzetta del Mezzogiorno

Apertura sostanzialmente stabile per lotrae Bund. Il differenziale tra i due titoli decennali è a quota 96 punti mentre il rendimento delsi attesta al 63%. . 6 aprile 2021Lotrae Bund era sceso sotto i 96 punti base. BORSE & MERCATI/ La discesa dei bond che può attirare liquiditàROMA, 06 APR - Apertura sostanzialmente stabile per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli decennali è a quota 96 punti mentre il rendimento del Btp si attesta al 63%. (ANSA).Il titolo avrà una durata di 16 anni, considerevolmente più lunga rispetto alle emissioni precedenti. Il premio per chi mantiene il titolo in portafoglio ...