Quando riapriranno gli hotel? Garavaglia: «Presto date, viaggeremo con il lasciapassare web» (Di martedì 6 aprile 2021) Il settore del turismo ha bisogno di date certe per una prospettiva sulle riaperture. Dopo oltre un anno di chiusure determinate dal cambio colori nazionale influenzato dalla curva di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 aprile 2021) Il settore del turismo ha bisogno dicerte per una prospettiva sulle riaperture. Dopo oltre un anno di chiusure determinate dal cambio colori nazionale influenzato dalla curva di...

Quando riapriranno palestre e piscine: riapertura a fine aprile 2021? Cosa dice il nuovo decreto Palestre e piscine, tutto fermo per ora . Dopo oltre cinque mesi e mezzo gli imprenditori del settore non hanno ancora nessuna certezza su quando potranno riaprire e riprendere le attività. In tal senso anche col nuovo Governo Draghi non è stato mosso alcun passo in questa direzione. Oggi, 7 aprile, all'indomani delle festività Pasquali ...

Quando riapriranno bar, ristoranti, cinema e teatri? Today.it Le ragioni dei manifestanti: "Così impossibile andare avanti" Ristoratori, commercianti, estetisti, gestori di palestre, partite iva . Montecitorio è stata oggi cornice della loro rabbia e della loro disperazione .

