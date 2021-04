Protesta ristoratori, Vissani: “Governo sottovaluta disperazione” (Di martedì 6 aprile 2021) “La Protesta dei ristoratori a Roma? Qui se non si danno una mossa tra poco scoppia la rivoluzione. Il Governo ha sottovalutato la disperazione del settore”. Gianfranco Vissani confessa all’Adnkronos di non essere stupito per quanto accaduto oggi davanti a Montecitorio, durante la manifestazione di ambulanti e ristoratori, sfociata in scontri con le forze dell’ordine. “Non si lavora a Natale, non si lavora a Pasqua e ci danno due spicci per stare chiusi ormai da un anno. Ma la gente come fa? Ci sono le aziende, i dipendenti, le utenze, gli affitti, i leasing. Quando mai ci faranno riaprire saremo pieni di debiti!”, esclama lo chef. “Ma la cosa che indigna di più e che mentre ci tengono chiusi, i vaccini vanno a rilento e i ristori pure. E allora quanto pensavano che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “Ladeia Roma? Qui se non si danno una mossa tra poco scoppia la rivoluzione. Ilhato ladel settore”. Gianfrancoconfessa all’Adnkronos di non essere stupito per quanto accaduto oggi davanti a Montecitorio, durante la manifestazione di ambulanti e, sfociata in scontri con le forze dell’ordine. “Non si lavora a Natale, non si lavora a Pasqua e ci danno due spicci per stare chiusi ormai da un anno. Ma la gente come fa? Ci sono le aziende, i dipendenti, le utenze, gli affitti, i leasing. Quando mai ci faranno riaprire saremo pieni di debiti!”, esclama lo chef. “Ma la cosa che indigna di più e che mentre ci tengono chiusi, i vaccini vanno a rilento e i ristori pure. E allora quanto pensavano che ...

