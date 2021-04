Proposta per riaprire i teatri: 'Nel costo del biglietto inseriamo un tampone' (Di martedì 6 aprile 2021) I teatri e i cinema sono chiusi e non si sa quando potranno riaprire. 'Serve un pensiero divergente, basta aiuti, facciamo lavorare il settore' . Così la presidente del CoLAP (Coordinamento Libere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) Ie i cinema sono chiusi e non si sa quando potranno. 'Serve un pensiero divergente, basta aiuti, facciamo lavorare il settore' . Così la presidente del CoLAP (Coordinamento Libere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'agenzia britannica del farmaco (Mhra) sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vacc… - TgLa7 : #Agenzia #britannica del #farmaco sta prendendo in considerazione la proposta di #limitare l'utilizzo del vaccino… - NicolaPorro : ?? Agenti in strada ma poche #vaccinazioni, pressing delle #Regioni per riaprire, la folle proposta della ?????????? ????????… - IndomitusVirtus : RT @Silvia91409805: No ma....ve li ricordate i sinistri quando,per contrastare spaccio e criminalità delle nostre città,alla proposta di ut… - K274863601 : RT @Silvia91409805: No ma....ve li ricordate i sinistri quando,per contrastare spaccio e criminalità delle nostre città,alla proposta di ut… -