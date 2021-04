Pensioni: per i nati nel 1956 le pensioni si allontaneranno e la riforma servirà a poco (Di martedì 6 aprile 2021) La riforma delle pensioni è necessaria per evitare lo scalone di quota 100 dopo la sua scomparsa a partire dal 2021. riforma necessaria anche per dotare il sistema previdenziale della flessibilità necessaria per via del contributivo. E riforma necessaria anche per superare la riforma Fornero, che ha reso il sistema rigido e le misure pensionistiche difficili da centrare. Il cantiere riforma è fermo al palo, con ritardi inevitabili vista l'emergenza sanitaria del paese. Ma che venga attuata o meno, ci saranno lavoratori che non potranno che patire le conseguenze di una pensione che si allontanerà sempre di più nel tempo. E se c'è una fetta di popolazione che inizierà presto a pagare le conseguenze sono i nati nel ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelleè necessaria per evitare lo scalone di quota 100 dopo la sua scomparsa a partire dal 2021.necessaria anche per dotare il sistema previdenziale della flessibilità necessaria per via del contributivo. Enecessaria anche per superare laFornero, che ha reso il sistema rigido e le misurestiche difficili da centrare. Il cantiereè fermo al palo, con ritardi inevitabili vista l'emergenza sanitaria del paese. Ma che venga attuata o meno, ci saranno lavoratori che non potranno che patire le conseguenze di una pensione che si allontanerà sempre di più nel tempo. E se c'è una fetta di popolazione che inizierà presto a pagare le conseguenze sono inel ...

