Pd: Renzi, 'su Conte opinioni diverse, vedremo chi avrà ragione' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Con Enrico Letta, su Conte e il M5s, "abbiamo opinioni diverse, questo era noto ed è stato confermato. Io non voglio stare con Salvini e Meloni a destra ma nè con i grillini e i populisti a sinistra. Letta, comprensibilmente, cerca una alleanza strategica con il M5s e Conte. vedremo chi avrà ragione da qui ai prossimi 2 anni". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira a proposito del suo incontro con Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Con Enrico Letta, sue il M5s, "abbiamo, questo era noto ed è stato confermato. Io non voglio stare con Salvini e Meloni a destra ma nè con i grillini e i populisti a sinistra. Letta, comprensibilmente, cerca una alleanza strategica con il M5s echida qui ai prossimi 2 anni". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira a proposito del suo incontro con Enrico Letta.

