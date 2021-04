Olimpiadi Tokyo 2020, assente la Corea del Nord: “Proteggere atleti dal Covid-19” (Di martedì 6 aprile 2021) Il Ministero dello Sport di Pyongyang ha annunciato la rinuncia della Corea del Nord alle Olimpiadi di Tokyo. Il motivo è da ricondurre al rischio di infezioni per il quale il comitato olimpico NordCoreano “ha deciso di non partecipare ai 32esimi Giochi olimpici per Proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19?. Una battuta di arresto anche a livello diplomatico per una potenza che si era smossa dall’isolazionismo dopo aver partecipato alle ultime Olimpiadi invernali, organizzate dalla Corea del Sud a Pyeongchang. Un apertura diplomatica che al tempo condusse all’avvicinamento anche tra Pyongyang e Washington, con successivi vertici storici tra ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il Ministero dello Sport di Pyongyang ha annunciato la rinuncia delladelalledi. Il motivo è da ricondurre al rischio di infezioni per il quale il comitato olimpicono “ha deciso di non partecipare ai 32esimi Giochi olimpici perglidalla crisi sanitaria globale causata dal-19?. Una battuta di arresto anche a livello diplomatico per una potenza che si era smossa dall’isolazionismo dopo aver partecipato alle ultimeinvernali, organizzate dalladel Sud a Pyeongchang. Un apertura diplomatica che al tempo condusse all’avvicinamento anche tra Pyongyang e Washington, con successivi vertici storici tra ...

