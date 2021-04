“Non voglio AstraZeneca”, molti chiedono altro vaccino: code a Napoli (Di martedì 6 aprile 2021) Rallentamenti e file si sono registrate oggi nel centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La causa dei rallentamenti, fa sapere la Asl, è da individuare nel tentativo di molte persone di convincere il medico a somministrare un vaccino diverso da quello AstraZeneca. Oggi all’hub della Mostra d’Oltremare erano convocati i cittadini della fascia d’età 70-79 anni, ai quali è destinato il vaccino AstraZeneca. Inutili, quindi, le richieste di essere sottoposti alla somministrazione di una dose di vaccino Pfizer, riservato alla categoria dei pazienti fragili. Il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva si è recato sul posto per un sopralluogo. La situazione è tornata alla normalità una volta riuscita a smaltire la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Rallentamenti e file si sono registrate oggi nel centro vaccinale della Mostra d’Oltremare, nel quartiere Fuorigrotta a. La causa dei rallentamenti, fa sapere la Asl, è da individuare nel tentativo di molte persone di convincere il medico a somministrare undiverso da quello. Oggi all’hub della Mostra d’Oltremare erano convocati i cittadini della fascia d’età 70-79 anni, ai quali è destinato il. Inutili, quindi, le richieste di essere sottoposti alla somministrazione di una dose diPfizer, riservato alla categoria dei pazienti fragili. Il direttore generale della Asl1 Centro Ciro Verdoliva si è recato sul posto per un sopralluogo. La situazione è tornata alla normalità una volta riuscita a smaltire la ...

