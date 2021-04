Napoli, direttore tamponi: “Focolaio Covid? La situazione è tranquilla” (Di martedì 6 aprile 2021) Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Portella ha spiegato la situazione in casa Napoli in seguito ai focolai di Covid-19 che si sono sviluppati nelle Nazionali, soprattutto italiana e polacca. “Insigne, Zielinski e Meret ancora a rischio? Francamente sono passati vari giorni, la Ssc Napoli ha comunicato di monitorare i reduci dalle nazionali. Credo che la situazione sia abbastanza tranquilla. Vero che hanno potuto fare solo tamponi antigenici rapidi, ma se fosse emerso qualcosa si sarebbe visto”, ha continuato il professore. “A breve dovrebbero arrivare i tamponi di stamattina quindi ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue idel, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Portella ha spiegato lain casain seguito ai focolai di-19 che si sono sviluppati nelle Nazionali, soprattutto italiana e polacca. “Insigne, Zielinski e Meret ancora a rischio? Francamente sono passati vari giorni, la Sscha comunicato di monitorare i reduci dalle nazionali. Credo che lasia abbastanza. Vero che hanno potuto fare soloantigenici rapidi, ma se fosse emerso qualcosa si sarebbe visto”, ha continuato il professore. “A breve dovrebbero arrivare idi stamattina quindi ...

Advertising

albo_interista : RT @cmdotcom: Direttore #Asl di #Torino: 'Al momento #JuveNapoli non è a rischio, medici al lavoro per eventuali nuove positività' https://… - serieAnews_com : ?? #JuveNapoli, il direttore dell'ASL di Torino: 'Al momento non c'è rischio rinvio' - BombeDiVlad : #JuventusNapoli - Interviene l’#Asl di Torino ?? “Rinvio? Ora no, ma se...” #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA - ciccionocera00s : RT @CalcioFinanza: Direttore #ASL Torino: «Per ora Juve-Napoli non è a rischio» - AlexBonoVox1 : RT @_Morik92_: Il professor #Picco, Direttore ASL di Torino, mi ha risposto in merito a #JuveNapoli e al nuovo caso di positività: 'Al mome… -