Morto il teologo Hans Kung, negò infallibilità papale (Di martedì 6 aprile 2021) Hanno fatto epoca le sue celebri dispute teologiche, in particolare con il Papa emerito Joseph Ratzinger, antico compagno di studi, che lo hanno fatto diventare una star 'sui generis' del mondo accademico cattolico, una sorta di "teologo ribelle". Osannato da molti, combattuto da altri, è scomparso oggi, all'età di 93 anni, Hans Kung, svizzero di nascita e residente a Tubinga, in Germania, la città nella cui università ha insegnato per decenni e dove aveva stabilito anche la sua fondazione, Weltethos (Etica Mondiale), che ha dato l'annuncio della scomparsa.Presbitero, saggista e soprattutto teologo che facilmente si potrebbe definire progressista e riformista, sostenitore di una maggiore attuazione del Concilio Vaticano II, a sua volta avversato dai fronti tradizionalisti che lo bollavano come "relativista"

