Metroid Prime 4 si fa attendere? Metroid Prime 2D è un fan remake con una imperdibile demo

(Di martedì 6 aprile 2021)2D, un ambizioso tentativo dei fan di ricreare il classico per GameCube come un gioco a scorrimento laterale, ha ricevuto una. Il progetto reinventa la brillante avventura di Retro Studios come un gioco a scorrimento laterale 2D. Un team di fan ha lavorato all'idea a fasi alterne dall'aprile 2004 utilizzando artwork, musica e suoni ispirati all'originale. "Invece di copiare esattamente il materiale originale, ci concentriamo invece sul prendere i concept fondamentali, tradurli e quindi implementarli in una soluzione 2D", ha scritto il team in un nuovo post sul blog. Leggi altro...

Sono passati ben 800 giorni da quando è stata comunicata l'ultima notizia riguardante Metroid Prime 4. Il prossimo capitolo del franchise Metroid non ha ancora una data di lancio, quindi i fan aspettano pazientemente qualsiasi tipo di aggiornamento. Tuttavia, Nintendo non ha condiviso ...