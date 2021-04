Lo spazzolino elettrico super smart Xpro Elite di Oclean inaugura l'era dello spazzolino intelligente (Di martedì 6 aprile 2021) SHENZHEN, Cina, 6 aprile 2021 /PRNewswire/



Oggi, Oclean ha lanciato lo spazzolino elettrico super smart Oclean Xpro Elite, dotato di una nuova versione del sistema operativo Os, della tecnologia a ultrasuoni per la riduzione attiva del rumore e della tecnologia di ricarica wireless per telefoni cellulari. L'innovazione tecnologica ha consentito a Oclean di inaugurare l'era degli spazzolini da denti elettrici intelligenti. Più silenzioso Il problema del rumore generato degli spazzolini elettrici è da sempre evidenziato dagli utenti. Il nuovo spazzolino elettrico super smart Xpro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) SHENZHEN, Cina, 6 aprile 2021 /PRNewswire/Oggi,ha lanciato lo, dotato di una nuova versione del sistema operativo Os, della tecnologia a ultrasuoni per la riduzione attiva del rumore e della tecnologia di ricarica wireless per telefoni cellulari. L'innovazione tecnologica ha consentito adire l'era degli spazzolini da denti elettrici intelligenti. Più silenzioso Il problema del rumore generato degli spazzolini elettrici è da sempre evidenziato dagli utenti. Il nuovo...

Advertising

purceddruzz : Il mio spazzolino elettrico non funziona ma lo posso usare come vibratore seguitemi per altri tutorial - altemaree : RT @Devosceglierlo: Amigi la nuova recensione è online! In questo video ho provato uno spazzolino elettrico che mi ha deluso non poco (ci h… - Devosceglierlo : Amigi la nuova recensione è online! In questo video ho provato uno spazzolino elettrico che mi ha deluso non poco (… - thcsucks : @lostgirlindream A dirla proprio tutta un vibratore costa 30€ e uno spazzolino elettrico costa 70€ - thcsucks : Non ho capito perché quest’anno si fanno tutti regalare lo spazzolino elettrico per il compleanno -