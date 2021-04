Letta incontra Renzi: confronto franco e cordiale, restano le divergenze (Di martedì 6 aprile 2021) Letta vede Renzi per un faccia a faccia durato 40 minuti che fonti del Nazareno definiscono “franco e cordiale” Prima o poi si sarebbero incontrati per un faccia a faccia, era già scritto. Del resto, il neo segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato anche i leader delle opposizioni e prima o poi sarebbe venuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021)vedeper un faccia a faccia durato 40 minuti che fonti del Nazareno definiscono “” Prima o poi si sarebberoti per un faccia a faccia, era già scritto. Del resto, il neo segretario del Pd, Enrico, hato anche i leader delle opposizioni e prima o poi sarebbe venuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Notiziedi_it : Renzi incontra Letta, veto sul M5s: “No alla sinistra grillina e populista” - amenoklean : Per questo livello di politici la dignità non è più di casa. Dopo lo 'stai sereno' Letta ancora incontra Renzi???Ma… - lvoir : RT @primaopoitorna: Ma scusate... #Renzi ha mezza famiglia contagiata per #Covid e gira tutte le TV e incontra #Letta? Da quanto tempo dorm… - merimascherpa : RT @primaopoitorna: Ma scusate... #Renzi ha mezza famiglia contagiata per #Covid e gira tutte le TV e incontra #Letta? Da quanto tempo dorm… - CHELSEA11943471 : RT @primaopoitorna: Ma scusate... #Renzi ha mezza famiglia contagiata per #Covid e gira tutte le TV e incontra #Letta? Da quanto tempo dorm… -