Leclerc: “Felice alla Ferrari, obiettivo tronare in alto” (Di martedì 6 aprile 2021) "Credo che sia stato fatto un buonissimo lavoro, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Siamo convinti di non esserci risparmiati, ma in Formula 1 bisogna sempre essere molto cauti perché tutto è relativo. La bontà del lavoro emerge dal confronto con gli avversari, quindi non voglio sbilanciarmi". Parola di Charles Leclerc in una intervista concessa a Roberto Chinchero su Motorsport.it in vista del Gp in programma a Imola il 18 aprile prossimo. Leclerc però predica pazienza: "La pazienza bisogna averla, ed è una dote che ho sviluppato strada facendo, anni fa in effetti non ne avevo, o ne avevo poca. Credo di essere maturato da questo punto di vista, poi ovviamente non vedo l`ora di tornare a vincere delle gare, l`obiettivo di un pilota è sempre quello".La volontà è comunque sempre quella di vincere. "Sono contentissimo di essere ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 aprile 2021) "Credo che sia stato fatto un buonissimo lavoro, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Siamo convinti di non esserci risparmiati, ma in Formula 1 bisogna sempre essere molto cauti perché tutto è relativo. La bontà del lavoro emerge dal confronto con gli avversari, quindi non voglio sbilanciarmi". Parola di Charlesin una intervista concessa a Roberto Chinchero su Motorsport.it in vista del Gp in programma a Imola il 18 aprile prossimo.però predica pazienza: "La pazienza bisogna averla, ed è una dote che ho sviluppato strada facendo, anni fa in effetti non ne avevo, o ne avevo poca. Credo di essere maturato da questo punto di vista, poi ovviamente non vedo l`ora di tornare a vincere delle gare, l`di un pilota è sempre quello".La volontà è comunque sempre quella di vincere. "Sono contentissimo di essere ...

Advertising

fisco24_info : F1, Leclerc: 'Felice alla Ferrari, obiettivo tornare in alto': Monegasco parla del compagno Sainz: ha grande motiva… - pasotti_ : Formula 1, Leclerc: 'Felice alla Ferrari, obiettivo tornare in alto'. #SkyMotori - Pall_Gonfiato : #Ferrari - Le parole di Charles #Leclerc in vista dei prossimi Gran Premi - infoitsport : Formula 1, Leclerc: 'Felice alla Ferrari, obiettivo tornare in alto' - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc: 'Felice alla Ferrari, obiettivo tornare in alto': In vista del GP di Imola il pilota monegasco… -