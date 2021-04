Hamilton-Russell | astio tra i due piloti inglesi?

(Di martedì 6 aprile 2021) Girano nel paddock di F1 varie voci secondo cui Lewisavrebbe raffreddato i rapporti con il suo connazionale George. A quanto pare il sette volte campione del mondo di F1 dopo aver rinnovato il contratto con Mercedes e dopo il GP del Sakhir 2020, doveha sostituitorisultato positivo al coronavirus, avrebbe limitato al minimo indispensabile i rapporti con il pilota della Williams. Ovviamente parliamo di voci che girano nei paddock ma da alcune parole del team principal della Mercedes Toto Wolff, sembrerebbe che queste voci siano abbastanza veritiere. Il tedesco non era a conoscenza di queste voci ma non ha ne smentito ne confermato nulla.vsAlla fine della stagione 2020 di F1, nel weekend del GP del Bahrain, il pilota ...

... avrebbe raffreddato bruscamente i rapporti con Georgeverosimilmente dopo l'exploit del giovane britannico nel Gran Premio di Sakhir 2020. A campionato già deciso,è stato costretto ...I grandi piloti come Lewise Valtteri Bottas percepiscono quando arriva un collega forte . E Georgeè la prossima generazione ', ha detto Wolff secondo quanto riporta RacingNews365 . ...ROMA - Il rapporto tra i piloti, sia fuori che dentro alla pista, è spesso difficoltoso. Quello tra Lewis Hamilton e George Russell, presente e futuro Mercedes in Formula 1, non fa eccezione. I ...I rapporti tra i due piloti si sarebbero raffreddati notevolmente dopo l'exploit di Russell nella passata stagione proprio al volante della macchina di Hamilton ...