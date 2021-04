Galeone: «Allegri è sicuro di tornare a giugno. Ha un ottimo rapporto con Agnelli» (Di martedì 6 aprile 2021) Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Max: queste le sue dichiarazioni Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Max. Le sue dichiarazioni. giugno – «L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso». RAPPORTI CON Agnelli – «Rapporti ottimi. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Giovanni, mentore di, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Max: queste le sue dichiarazioni Giovanni, mentore di, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Max. Le sue dichiarazioni.– «L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di, quindi avrà qualcosa in mano. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso». RAPPORTI CON– «Rapporti ottimi. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno ...

Advertising

Anatoly93605611 : @BombeDiVlad Ma questo Galeone è il portavoce di Allegri? Parla sempre e solo lui del futuro di Acciuga, ma non ha altro da fare nella vita? - BombeDiVlad : ? Parla #Galeone: “#Allegri bis alla Juve? Vi dico come stanno le cose” 'Di sicuro ha già qualcosa in mano per giu… - misorecordsuk : Galeone: 'Allegri ha già un'offerta. Dalla Juve? Non lo escludo' #Juve #Juventus - RayWaneku : RT @forumJuventus: GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare realt… - melinacugliari : RT @forumJuventus: GdS: 'Pirlo è a un bivio, col Napoli é decisiva. Allegri pronto a subentrare. Il ritorno di Max potrebbe diventare realt… -