Facebook e i numeri di telefono rubati: come capire se il proprio è presente e quali sono davvero i rischi (Di martedì 6 aprile 2021) Ormai è noto: la quasi totalità degli italiani con un account Facebook è stata vittima di un furto di dati dovuto ad un bug del social network. Ecco cosa sanno di noi, e perché non è facile verificare se si è finiti nella lista. ... Leggi su dday (Di martedì 6 aprile 2021) Ormai è noto: la quasi totalità degli italiani con un accountè stata vittima di un furto di dati dovuto ad un bug del social network. Ecco cosa sanno di noi, e perché non è facile verificare se si è finiti nella lista. ...

Advertising

Corriere : ?? In Rete, gratuitamente, ci sono numeri di telefono e in alcuni casi nome e cognome, data di nascita e indirizzo d… - Mov5Stelle : OLTRE UN MILIARDO DI EURO DI LAVORI E OLTRE 10.000 CANTIERI GRAZIE AL SUPERBONUS 110% Il #Superbonus al 110% conti… - erry72 : RT @Digital_Day: Li abbiamo verificati a campione e sono reali. Una violazione senza precedenti. - JPCK72 : RT @Luca__Pagani: Stanno circolando in rete i numeri di telefono e in alcuni casi nome e cognome, data di nascita e indirizzo di posta elet… - Digital_Day : Servizi come HaveIbeenpwned in questo caso non servono a niente -