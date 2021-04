Covid | Emiliano | “Se una famiglia ritiene inopportuno mandare il proprio figlio a scuola | bisogna concedere la Dad | è un diritto”

(Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia, Michele, ha parlato a La7, in merito alla decisione della chiusura delle scuole. "Qualunque luogo è pericoloso, io non ho riaperto le scuole, le ha riaperte Draghi, e naturalmente non commento..." L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emiliano

Orizzonte Scuola

... le aziende, il popolo italiano rispettoso della Costituzione e sotto riassumiamo come frode. ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed- ...... instancabilmente, da mesi nella lotta contro il. Rinnoviamo le raccomandazioni anche per la ... dichiarano il presidente della Regione Puglia Michelee l'assessore alla Sanità Pier Luigi ...Tutto e il contrario nella stessa ordinanza. Da domani le scuole dell'infanzia, elementari e prime classi delle medie in Puglia riapriranno alle lezioni in presenza. Ma alle famiglie ...«Stiamo ricevendo notizie più che allarmanti su un gravissimo peggioramento dei contagi da Covid-19 nelle strutture penitenziarie sull'intero territorio pugliese, mentre le risposte incomplete e parzi ...