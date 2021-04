Covid | crollo test e positivi | 421 morti Guariti oltre 3 mln

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid crollo

Agenzia ANSA

Crollano i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di un numero ridotto di test a Pasquetta, comunque più che a Pasqua, ma le vittime giornaliere sono ancora 421. I guariti in ...'In un anno, da marzo 2020 a marzo 2021, le attività sono rimaste chiuse in media per 119 giorni. Secondo Confesercenti, la pandemia ha causato un crollo di almeno 183 miliardi di fatturato a livello nazionale e, nel 2021, 450.000 imprese rischiano la chiusura. Solo a Padova e provincia, ad esempio, finora hanno abbassato le saracinesche oltre ... Numero molto basso di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 7.767 i nuovi contagi, a fronte di un numero esiguo di tamponi, 112.962. Lunedì le ...