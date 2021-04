Chicago | poliziotto insegue e spara a un giovane di origine ispanica Morto 13enne

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 aprile 2021) A, Illinois, un ragazzo di 13 anni di, Adam Toledo, è stato ucciso da un colpo di pistolato da un agente della polizia lo scorso 29 marzo. I poliziotti hanno dichiarato che ilera armato e che sarebbein quello che è stato definito “uno scontro a fuoco”. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti sono stati chiamati intorno alle 2.30 del 29 marzo in seguito alla segnalazione di alcuni spari nella zona Little Village, zona ovest dia prevalenza latino-americana. Una volta sul posto, i poliziotti hanno inseguito due ragazzi nascosti in un vicolo. Dopo un breve inseguimento, un agente hato un colpo a uno dei giovani in fuga, Adam Toledo, 13 anni. Secondo gli agenti era armato. L’altro ragazzo, un ...