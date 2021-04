Bruscolotti mette in guardia il Napoli | “Non mi fido della Juventus”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani finalmente si recupererà la tanto attesa gara travalida per la terza giornata di campionato. Gli azzurri sono in uno stato di forma strepitoso mentre i bianconeri sono in caduta libera. L’ex difensore partenopeo Giuseppeperò non si fida di Cristiano Ronaldo e compagni. Secondo l’ex calciatore infatti Pirlo ha tutte le carte in regola per fare bene e sa che per laquella di domani sarà una gara decisiva Queste le parole di Giuseppesue più in generale sulle prime 4 classificate alla Gazzetta dello sport: “L’Atalanta ha qualcosa in più ed è leggermente favorita, ilè la squadra più in forma. Milan e ...